La T Gema colpo al centro Strautmanis porta solidità

La T Tecnica Gema Montecatini si prepara ancora più forte per la prossima stagione di Serie B Nazionale 2025-2026, grazie all’ingaggio di Kristofers Strautmanis, un talento lettone con radici italiane. Questo colpo al centro dello staff tecnico conferma la volontà di costruire un roster competitivo e di qualità. L’arrivo di questa promettente ala/centro, già ex Vigevano, apre nuove prospettive e potrebbe sbloccare ulteriori sorprese sul mercato.

Il dado è quasi tratto. La T Tecnica Gema Montecatini ha ufficializzato il nono componente del roster che andrà ad affrontare il campionato di Serie B Nazionale 2025-2026 agli ordini di coach Marco Andreazza: è Kristofers Strautmanis, alacentro di 201cm e 105 Kg nato nel 2001 a Saldus, in Lettonia, ma di formazione italiana. L’arrivo dell’ex Vigevano dunque non precluderà il possibile ingaggio da parte dei "leoni" termali di un giocatore straniero con passaporto comunitario, preferibilmente un altro elemento di stazza da affiancare proprio al giocatore scuola Vanoli Cremona, squadra nel cui vivaio Strautmanis ha iniziato la sua carriera italiana a 16 anni acquisendo così i requisiti per giocare sostanzialmente da italiano nei campionati FIP. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net