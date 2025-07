samb euspei e candellori hanno rinnovato

Grande festa in casa rossoblù: Umberto Eusepi e Kevin Candellori hanno rinnovato fino al 2027, portando entusiasmo e fiducia nel futuro! Dopo un primo rifiuto e momenti di incertezza, il capitano e il centrocampista hanno finalmente siglato un accordo che rafforza il legame con la squadra e i tifosi. La firma di Candellori, in particolare, segna un passo importante per la rosa. Ora, tutti sognano grandi successi insieme!

Alla fine Umberto Eusepi e Kevin Candellori hanno rinnovato fino al 30 giugno 2027. Candellori e il capitano rossoblù, inizialmente avevano rifiutato il rinnovo di contratto con ingaggio spalmato. Quando sembrava che i due dovessero firmare per un solo anno ecco arrivare la fumata bianca per due protagonisti della squadra. Adesso parti hanno trovato un accordo che non può che far felici i tifosi. Il centrocampista in particolare ha firmato nel giorno del suo compleanno e non ha mai nascosto il desiderio di finire la carriera in rossoblù magari con la fascia da capitano. Ma tra i tifosi rossoblù c’è attesa anche per la formalizzazione delle trattative messe in atto dalla Samb e ratificate con accordi verbali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net