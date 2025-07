Servono vini più pronti anche in Toscana I dealcolati? Non sono salutari Parola dell’enologo Thomas Duclos al suo debutto in Italia

In un mercato sempre più attento alla salute, i vini pronti e dealcolati sollevano dubbi sulla loro reale salubrità. A far luce su questa tematica è l’enologo francese Thomas Duclos, che, nel suo debutto in Italia, ha sottolineato come queste alternative potrebbero non essere così innocue come si pensa. Con la sua esperienza, ora è chiamato a guidare il gruppo San Felice attraverso una nuova sfida nel cuore del Chianti, Montalcino e Bolgheri.

Il tecnico francese ha appena firmato un contratto di consulenza per le tre tenute del gruppo San Felice nel Chianti Classico, a Montalcino e a Bolgheri. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Servono vini più pronti anche in Toscana. I dealcolati? Non sono salutari”. Parola dell’enologo Thomas Duclos al suo debutto in Italia

In questa notizia si parla di: servono - vini - pronti - toscana

“Servono vini più pronti anche in Toscana. I dealcolati? Non sono salutari”. Parola dell’enologo Thomas Duclos al suo debutto in Italia - In Toscana arriva una novità che fa discutere: vini pi249 pronti e dealcolati, spesso considerati meno salutari.

"Servono vini più pronti anche in Toscana. I dealcolati? Non sono salutari". Parola dell'enologo Thomas Duclos al suo debutto in Italia - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/thomas-duclos-enologo-gruppo-san-felice-toscana/?utm_term=Autofe Vai su X

? Venerdì 11.07 ? ARRIVA LUDWIG in esclusiva live alla Capannina di Castiglione della Pescaia Ci siamo! Uno degli eventi più attesi dell’estate!!! Sarà una notte “bollente” con il suo show esclusivo. Pronti a cantare e ballare a tutto v Vai su Facebook

Servono vini più pronti anche in Toscana. I dealcolati? Non sono salutari. Parola dell'enologo Thomas Duclos al suo debutto in Italia; Quasi un italiano su due ridurrà le visite a bar e a ristoranti a causa del nuovo Codice della strada; Anche il vino dealcolato può essere biologico: ecco cosa dice il nuovo regolamento europeo.

Nuovo «coach» (francese) a San Felice, culla del Super Tuscan: servono vini più pronti - Intervista a Thomas Duclos che si occuperà delle tre cantine del gruppo Allianz: «Il dealcolato? Lo riporta corriere.it

In questo Borgo della Toscana potrai degustare uno dei vini più buoni d'Italia - Stylosophy - L’atmosfera unica della Toscana vi aspetta con un segreto tutto da scoprire: uno dei vini più buoni d’Italia! Segnala stylosophy.it