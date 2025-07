Maioli non si batte, oro ai Mondiali! Stefano Maioli, talento reggiano cresciuto nella cantera della Pallacanestro Reggiana e già volto delle nazionali giovanili, si è consacrato campione del mondo con la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Fimba in Svizzera. Un traguardo che consacra il suo talento e la sua determinazione: un’impresa che farà parlare a lungo di lui. La sua storia è un esempio di passione e dedizione senza confini.

Stefano Maioli sul tetto del mondo. Il cestista reggiano, cresciuto nella cantera della Pallacanestro Reggiana, con cui ha anche esordito fra i professionisti, e con alcune convocazioni nelle selezioni nazionali giovanili, si è appena messo al collo la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali Fimba (Federazione Internazionale MaxiBAsket) che si sono svolti in Svizzera. Fimba è un'organizzazione internazionale, nata trent'anni fa in Argentina e sviluppatasi poi nel resto del mondo, che organizza campionati continentali e mondiali con una particolarità: le kermesse sono riservate alle squadre con giocatori rigorosamente over trentacinque, divisi per fasce di età.