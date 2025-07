Latina | crollo tetto ristorante stellato Essenza a Terracina morta sommelier 31enne

Una tragedia scuote il cuore di Terracina: il crollo del tetto del ristorante stellato Essenza ha causato una perdita umana e numerosi feriti, tra cui un giovane sommelier di 31 anni. La comunitĂ si stringe nel dolore mentre le autoritĂ lavorano per fare chiarezza su questa drammatica evenienza, lasciando tutti con una domanda: cosa si nasconde dietro questa improvvisa tragedia?

Tragedia al ristorante stellato Essenza in via Cavour a Terracina, localitĂ sul litorale in provincia di Latina. Una vittima e una decina di feriti.

Crollo al ristorante stellato Essenza, cosa è successo a Terracina: morta la sommelier, 9 feriti. Il doppio cedimento e l'allerta maltempo - Una sera d'estate come tante nella località balneare di Terracina, in provincia di Latina, che si è trasformata in tragedia quando, ...

Mara Severin, chi era la sommelier morta nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza - Si chiamava Mara Severin e aveva 31 anni la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza" nel centro di Terracina, ...