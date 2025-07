Così lo hanno favorito! Esplode la polemica complottista contro Sinner | cosa succede

Il sorprendente ritiro di Dimitrov e la vittoria di Sinner ai quarti di Wimbledon hanno scatenato un vero e proprio caso mediatico. Ma ciò che sta attirando l’attenzione non riguarda il gioco, bensì una decisione controversa degli organizzatori: la chiusura del tetto del Campo Centrale in condizioni climatiche ottimali. Così, tra polemiche e sospetti, si infiamma un dibattito che coinvolge anche il cosiddetto "cos236", alimentando teorie complottiste contro Sinner. Cosa succede davvero?

Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, ma la sua vittoria è stata oscurata da un acceso dibattito. Il match, valido per gli ottavi di finale, si è infatti trasformato in un caso mediatico più che sportivo. Al centro della discussione, la decisione degli organizzatori di chiudere il tetto del Campo Centrale nonostante le condizioni atmosferiche ancora favorevoli. Leggi anche: Sinner, il messaggio inaspettato: “Grazie di tutto, è stato bello” La decisione che ha fatto discutere. Il momento della svolta è arrivato dopo i primi due set, prima delle 21 ora locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Così lo hanno favorito!”. Esplode la polemica complottista contro Sinner: cosa succede

