Il Casalguidi piazza tre rinforzi in difesa Arrivano Borselli Torracchi e Bonaiuti

Il Casalguidi Piazza Tre rinforzi di livello per la sua difesa: arrivano Borselli, Torracchi e Bonaiuti, pronti a fare la differenza nella stagione 2025/26 del calcio dilettantistico. Mentre l’attesa per il ritorno in campo si fa più intensa, il mercato infiamma gli animi dei tifosi con nuovi acquisti entusiasmanti. In particolare, la Promozione si scalda con il ritorno di un difensore dalla Lastrigiana, promettendo una stagione ricca di sorprese e sfide avvincenti.

La stagione 202526 del calcio dilettantistico è iniziata esattamente sette giorni fa, anche se per il ritorno in campo bisognerà attendere la fine di agosto (per quanto riguarda la Promozione, con la Coppa Toscana) o il mese successivo (per la Prima e la Seconda categoria ). È quindi il mercato a tenere banco. Partendo ad esempio dalla Promozione, con il Casalguidi che ha messo a segno tre colpi: dalla Lastrigiana è tornato il difensore trentaduenne Tommaso Borselli (già protagonista della promozione del 202122) ed è arrivato il collega di reparto diciannovenne Lorenzo Bonaiuti. Anche il terzo innesto riguarda la difesa: si tratta del ventiduenne Tommaso Torracchi, ex Valdinievole Montecatini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Casalguidi piazza tre rinforzi in difesa. Arrivano Borselli, Torracchi e Bonaiuti

Casalguidi places three reinforcements in defense. Borselli, Torracchi and Bonaiuti arrive.

Il Casalguidi piazza tre rinforzi in difesa. Arrivano Borselli, Torracchi e Bonaiuti - In Prima categoria il CQS Tempio Chiazzano aggiunge l’esperto Fedi, l’AM Aglianese conferma Gagni. Riporta msn.com

