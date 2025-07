Il mistero del volo Zanussi | un esposto per riaprire le indagini dopo 56 anni

Dopo oltre cinque decenni, il mistero che avvolge il volo Zanussi torna sotto i riflettori. Lino Zanussi, figura iconica nel mondo industriale di Pordenone, perse la vita in un incidente aereo in Spagna, lasciando domande senza risposta. Ora, un esposto spinge per riaprire le indagini, nel tentativo di svelare verità mai del tutto chiarite. Un passo importante che potrebbe riscrivere la storia di un enigma ancora irrisolto.

Lino Zanussi, celebre industriale della Rex di Pordenone perse la vita in un incidente aereo in Spagna. Chiesta la riapertura del caso.

