Dedalus recensione | come ti smaschero l' influencer mancando però il guizzo giusto

Dedalus è il nuovo film di Gianluca Manzetti che, con il suo approccio innovativo al revenge movie, ci invita a riflettere sulle maschere sociali e le illusioni collettive. Un cast efficace e una struttura solida non bastano, però, a colpire nel segno come avrebbe potuto. Il cinema sta finalmente esplorando archetipi di "cattivi" capaci di smascherare le storture di una società superficiale e ingannevole. Di chi parliamo? Degli...

Opera seconda di Gianluca Manzetti, il film è un revenge movie a flusso invertito. Un buon cast e una buona struttura, tuttavia manca il colpo narrativo che lo avrebbe potuto far diventare davvero interessante. Al cinema dal 10 luglio. Il cinema sembra aver trovato dei nuovi "cattivi". O, per meglio dire, archetipi da sviluppare per enfatizzare le gigantesche storture di una società votata all'apparenza e alla menzogna. Di chi parliamo? Degli influencer e dei content creator. Tra i primi ad arrivarci, Tim Burton con Beetlejuice Beetlejuice, capace di ridicolizzarli con una scena da manuale. Sommessamente, anche i The Jackall, con la seconda stagione di Pesci Piccoli, sferzano diverse stilettate alla categoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dedalus, recensione: come ti smaschero l'influencer (mancando però il guizzo giusto)

In questa notizia si parla di: influencer - dedalus - recensione - smaschero

Dedalus, recensione: come ti smaschero l'influencer (mancando però il guizzo giusto).

Dedalus, recensione: come ti smaschero l'influencer (mancando però il guizzo giusto) - O, per meglio dire, archetipi da sviluppare per enfatizzare le gigantesche storture di una società votata all'apparenza e alla menzogna. msn.com scrive

Genitori vs Influencer, la recensione - Movieplayer.it - La recensione di Genitori vs Influencer, il film Sky Original con Fabio Volo e Giulia De Lellis che mette in scena il conflitto generazionale e riflette sui social network. Da movieplayer.it