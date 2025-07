Salumi locali carbonara e ricette con pomodoro fresco In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre

Un viaggio tra tradizione e innovazione prende vita nella suggestiva cornice di un'antica torre in Ciociaria, dove la famiglia Recchia apre un ristorante dedicato ai salumi locali, alla carbonara autentica e alle ricette con pomodoro fresco. Un’esperienza culinaria unica, arricchita da otto camere per immergersi completamente in questa terra di sapori e storia. Preparati a scoprire un angolo di Italia tutto da gustare, dove ogni piatto racconta una storia.

La famiglia Recchia ha investito in questo importante progetto che da settembre avrĂ a disposizione anche otto camere. La cucina? Ricca di spunti gastronomici del territorio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre

In questa notizia si parla di: salumi - locali - carbonara - ricette

Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre - Benvenuti nel cuore della Ciociaria, dove tradizione e innovazione si incontrano in un affascinante ristorante all’interno di un’antica torre.

Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un'antica torre - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/nuove-aperture/locanda-la-torre-frosinone/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_ Vai su X

Mercoledì 9 Luglio dalle ore 19.00 Preparate la pancia… perché arriva una cenetta da leccarsi i baffi! In menù: Carbonara, Cacio e Pepe, Gricia e i nostri BD-Street Food! E dalle 21:00 si alza il ritmo con il live music dei Rat Race – Bob Marley tribute ban Vai su Facebook

Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un'antica torre; Storia della pasta del soldato: una tradizione antica nata durante la Seconda Guerra Mondiale; Più di cent’anni di pasta fresca e zuppa inglese: l’osteria delle razdore ha chiuso.

Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un'antica torre - La famiglia Recchia ha investito in questo importante progetto che da settembre avrà a disposizione anche otto camere. Lo riporta gamberorosso.it

Le vere origini della ricetta della carbonara - la Repubblica - Il libro descrive diversi locali tra i quali anche il ristorante Armando’s in cui si serve la carbonara. Come scrive repubblica.it