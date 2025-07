È tutto così difficile | il TikTok di Olivia Culpo sulle difficoltà del terzo trimestre

Olivia Culpo, supermodella e neo-mamma, condivide con sincerità e un tocco di ironia le sfide di affrontare il terzo trimestre di gravidanza. Un TikTok virale con oltre 1,1 milioni di visualizzazioni mostra il suo lato più autentico, tra difficoltà e glamour inaspettato. La sua testimonianza ci ricorda che anche le star più perfette affrontano ostacoli quotidiani, dimostrando che la bellezza risiede nella forza di superare le sfide con stile.

Olivia Culpo sarà anche una supermodella sposata con una star della NFL, Christian McCaffrey, ma anche per lei prepararsi durante il terzo trimestre di gravidanza non è così semplice. In un TikTok ormai virale con oltre 1,1 milioni di visualizzazioni, Culpo offre ai followers uno sguardo dolorosamente reale – ed esilarantemente glamour – sul vestirsi con il pancione. “Va bene ragazzi, ultimo appuntamento da donna incinta – esordisce la 33enne – Forse, chissà, vedremo. Vengono quando vogliono venire”. @oliviadangerculpo It’s the huffing and puffing for me???? original sound - oliviaculpo E ciò che segue è, in pratica, la versione maternità di un allenamento CrossFit: stirare strategicamente il vestito, respirare profondamente per infilarsi le scarpe e un incoraggiante discorso davanti allo specchio quando riesce finalmente a mettersi i tacchi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it