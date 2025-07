Una Regata per la vita In acqua 35 imbarcazioni L’ha spuntata Chimera

Il mare di Ancona ha ospitato con entusiasmo la settima edizione della "Regata per la Vita", un momento di grande solidarietà e passione velica. Con ben 35 imbarcazioni, questa kermesse ha battuto ogni record, unendo sport e impegno contro il cancro. Tra onde e sorrisi, il vento ha portato a bordo emozioni e speranza. Sul fronte agonistico, la vittoria...

Il mare anconetano ha accolto domenica scorsa la settima edizione della "Regata per la Vita", evento velico che unisce sport e solidarietà nella lotta contro il cancro. Quest’anno la manifestazione ha raggiunto un traguardo storico con 35 imbarcazioni partecipanti, stabilendo un nuovo record di adesioni. La competizione ha preso il via dalla Rotonda a Mare di Senigallia per raggiungere Marina Dorica di Ancona. Sul fronte agonistico, la vittoria è andata all’imbarcazione Chimera, condotta da Sandro Menchi del Club Vela Portocivitanova. Il secondo posto è stato conquistato da Morris di Mauro Bellavigna dell’Assonautica Ancona, mentre il terzo è andato a Interceptor di Luca Mosca dell’Ancona Yacht Club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Regata per la vita. In acqua 35 imbarcazioni. L’ha spuntata "Chimera»

