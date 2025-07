Castelfidardo esulta.

Castelfidardo si accende di gioia e orgoglio grazie alle straordinarie performance nei campionati regionali juniores a San Benedetto del Tronto. I giovani fidardensi dimostrano talento e determinazione, conquistando vittorie in diverse categorie e lasciando il segno in questa emozionante giornata sportiva. La passione e l'impegno dei nostri ragazzi sono un esempio di eccellenza che rafforza il senso di comunità e ambizione. E questo è solo l'inizio di un futuro brillante per Castelfidardo!

nei campionati regionali juniores a San Benedetto del Tronto. I fidardensi trionfano nella specialitĂ del tiro di precisione maschile. Nella categoria under 18 vittoria per Tommaso Biagioli (Castelfidardo) davanti a Christian Petrolati (San Cristoforo). Nelle coppie under 18, primi Gianluca Ripanti-Alessandro Ferragina, secondi Manuel Capponi-Alessandro Scarfone. Nelle coppie under 15 vittoria per Nicolò Caimmi-Alex Raggi davanti Cristian Franceschetti-Federico Stortoni. I titoli regionali individuali saranno assegnati la prossima settimana a Cingoli. Castelfidardo è protagonista anche a Macerata nella seconda edizione del trofeo Marino Carbonari, giocata sotto le stelle sui campi all’aperto del Circolo Santa Croce Auser, gara per formazioni di coppia a categorie condizionate (un giocatore di categoria A poteva avere come compagno soltanto un’atleta di categoria C o inferiore). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it