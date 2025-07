Massimo Martire ospite a Politicamente Scorretto su Radio Onda Verde il 9 luglio

Il 9 luglio, preparatevi a un confronto senza precedenti su Radio Onda Verde! Nel nuovo episodio di “Politicamente Scorretto”, Domenico Nardo apre il microfono a Massimo Martire, ospite speciale per discutere di temi caldi e attuali con un approccio diretto e senza filtri. Non perdete questa occasione di ascoltare una conversazione franca e coinvolgente che promette di far riflettere e sorprendere. Segnate la data, vi aspettiamo!

Nuovo appuntamento con “Politicamente Scorretto”, il format radiofonico ideato e condotto da Domenico Nardo che punta ad approfondire temi di attualità con uno sguardo diretto, critico e senza filtri. Mercoledì 9 luglio 2025, dalle 14:30 alle 15:30, Radio Onda Verde (98 Mhz) Vibo Valentia trasmetterà una nuova puntata in diretta, anche sulla pagina Facebook dell’emittente e tramite App dedicata. Protagonista dell’incontro sarà Massimo Martire, noto giornalista e volto familiare al pubblico televisivo e radiofonico. Ospite d’eccezione, Martire condividerà la sua esperienza ultraquarantennale nel mondo della comunicazione, dai primi passi negli anni ’80 fino all’attuale ruolo di direttore artistico delle tre radio del Gruppo Canale Italia: Radio Canale Italia, Radio Volami nel Cuore e Canale Italia Plus, la web radio del gruppo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Massimo Martire ospite a “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde il 9 luglio

In questa notizia si parla di: martire - politicamente - scorretto - radio

#FacebookLive #13giugno Uno, nessuno, 100Milan - Radio 24 La catastrofe aerea del volo AirIndia Vai su Facebook

ALESSANDRO MARTIRE; Il Prof Bruno Nardo luminare della chirurgia ospite domani mattina alle 08 | 00 su Canale Italia.

J-Ax: "ius soli e politicamente scorretto" | Radio Deejay - Ax affronta i temi del politicamente scorretto e dello ius soli, affermando che “Oggi andare contro lo ius soli è ... Riporta deejay.it

Dolo. Massimo Martire, la voce che attraversa la radio e diventa volto tv: ritratto del direttore artistico del Gruppo Canale Italia - Da ragazzo con un registratore a nastro tra le mani a direttore artistico di un network nazionale: il percorso di Massimo Martire è quello di un comunicatore ... Scrive laprimapagina.it