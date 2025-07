Gazzetta dello Sport | Il mercato del Napoli è entrato nel vivo

Il calcio mercato si infiamma e il Napoli è protagonista: dopo settimane di negoziati, si avvicina la fumata bianca per Sam Beukema, il difensore olandese che potrebbe diventare il nuovo baluardo azzurro. La trattativa con il Bologna sta prendendo forma, e l’entusiasmo cresce tra i tifosi. La corsa ai rinforzi entra nel vivo: quale sarà il prossimo passo di questa stagione di grandi aspettative? Restate con noi per scoprirlo.

"> Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo settimane di trattative a distanza, il club azzurro e il Bologna hanno finalmente trovato un punto di contatto per il difensore Sam Beukema, come riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il centrale olandese è sempre stato l’obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia, e ora l’intesa economica sembra davvero a un passo. Il Napoli ha alzato la propria offerta fino a 30 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Bologna ne chiedeva 32 più 3. Una differenza minima, che secondo la Gazzetta dello Sport verrà colmata con una spruzzata di buona volontà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com