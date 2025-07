Frana a San Vito di Cadore nuova colata nella notte | fango e detriti invadono ancora l' Alemagna

Una notte di preoccupazione a San Vito di Cadore, dove una nuova colata di fango e detriti ha invaso ancora una volta l’Alemagna a causa di una frana a Dogana Vecchia. La situazione richiede interventi immediati e un’attenzione costante per tutelare abitanti e infrastrutture. La natura continua a mettere alla prova questa splendida regione, ma la comunità si mobilita con determinazione per superare questa sfida.

BELLUNO - Nuova frana a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno: è accaduto nella notte di oggi, martedì 8 luglio, a causa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana a San Vito di Cadore, nuova colata nella notte: fango e detriti invadono (ancora) l'Alemagna

In questa notizia si parla di: vito - cadore - notte - frana

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

La notte tra lunedì e martedì nel massiccio del Sorapis, nei pressi di San Vito di Cadore, un acquazzone ha mosso una nuova frana che ha anche invaso la statale 51 di Alemagna, bloccando l'accesso dalla pianura a Cortina d’Ampezzo. Secondo gli esperti, q Vai su Facebook

#Maltempo #Belluno, frana San Vito di Cadore: droni in volo per monitorare dall’alto l’intervento dei #vigilidelfuoco, dalla notte impegnati con escavatori e pale gommate per liberare da fango e detriti la SS 51 Alemagna [#1luglio 18:30] Vai su X

C'è stata un'altra frana a San Vito di Cadore, in Veneto: è stato chiuso un tratto della statale che va da Belluno a Cortina d'Ampezzo; La frana di terra e roccia che ha investito San Vito di Cadore: le immagini dal drone; In volo con il drone sulla frana che ha investito San Vito di Cadore.

Frana a San Vito di Cadore, nuova colata nella notte: fango e detriti sull'Alemagna - Nuova frana a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno: è accaduto nella notte ... Riporta msn.com

Maltempo in Veneto, torna a muoversi la frana in Cadore - E' tornata a muoversi la scorsa notte la colata di detriti che aveva invaso la strada statale 51 Alemagna a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Riporta ansa.it