Così Beppe Sala zitto zitto ha aiutato l' Imam della moschea abusiva

Cos236 Beppe Sala, silenzioso ma presente, ha aiutato l'imam della moschea abusiva, suscitando polemiche e riflessioni. Una domenica pomeriggio all'insegna dell'islam sciita a Milano: più di mille musulmani hanno celebrato l'Ashura, creando un'atmosfera intensa e organizzata. Tuttavia, un dettaglio dovrebbe far ulteriormente riflettere sulla complessità del dialogo interculturale e sulle sfide della convivenza urbana.

Una domenica pomeriggio all'insegna dell'islam sciita quella che hanno vissuto i cittadini milanesi: in occasione della celebrazione dell'Ashura, la festività islamica che commemora il martirio del nipote di Maometto, più di mille musulmani hanno occupato la zona della Stazione Centrale provvedendo prontamente a tenere le donne, interamente velate, separate dagli uomini con un telo nero. C'è un dettaglio, però, che dovrebbe far ulteriormente preoccupare: il momento di preghiera tenutosi prima della marcia è stato affidato, tra gli altri, all'Imam della Moschea di Milano di via Valsolda, tanto che il servizio d'ordine aveva il loro nome sulle pettorine. 🔗 Leggi su Iltempo.it