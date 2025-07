Non c’è pace per Remco Evenepoel al Tour de France | dolori vari da gestire dopo la caduta

Nonostante le difficoltà e i dolori post-caduta, Remco Evenepoel ha dimostrato tutta la sua grinta al Tour de France 2025. Coinvolto in una maxi-scivolata a soli 3,2 km dal traguardo di Dunkerque, il talento belga ha resistito senza perdere terreno, mantenendo vive le speranze di successo. La neutralizzazione, infatti, gli ha permesso di recuperare e di affrontare le sfide rimanenti con determinazione. La corsa si fa sempre più avvincente, e tutto può ancora succedere.

Remco Evenepoel è stato coinvolto nella seconda delle tre maxi-cadute che hanno condizionato la terza tappa del Tour de France 2025, riuscendo comunque a non perdere ulteriore terreno in classifica generale dai due favoriti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard grazie alla neutralizzazione. L'episodio in questione è avvenuto infatti a 3,2 chilometri dal traguardo di Dunkerque (la neutralizzazione scatta ai -5). Il fenomeno belga della Soudal-Quick Step, forte candidato al podio nella generale dopo il terzo posto di un anno fa alla Grande Boucle, si è poi rialzato procedendo lentamente fino all'arrivo dopo essere stato rincuorato da diversi avversari tra cui lo sloveno Primoz Roglic, che aveva perso a sua volta 49 secondi nella prima tappa del Tour con i ventagli (proprio come il due volte campione olimpico di Parigi 2024).

