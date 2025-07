trovato morto il ministro russo licenziato da putin

Una tragedia che scuote la politica russa: Roman Starovoit, ex ministro dei trasporti licenziato da Putin, è stato trovato morto in circostanze ancora avvolte nel mistero. La sua morte, segnata da una ferita autoinflitta, apre nuove domande sulla gestione delle indagini e sui possibili retroscena politici. Mentre le versioni divergono, il caso resta al centro dell’attenzione internazionale, sollevando dubbi e inquietudini sul clima di instabilità che permea l’élite di Mosca.

La Russia afferma che l’ex ministro dei trasporti russo, Roman Starovoit, è stato trovato morto, apparentemente con una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Lunedì mattina il presidente Vladimir Putin lo ha licenziato. Si indaga per suicidio, ma ci sono versioni divergenti sulle circostanze e sui tempi del decesso. Era coinvolto in un’indagine per corruzione sulle fortificazioni a Kursk. Non è stata fornita alcuna motivazione per il licenziamento di Starovoit e poco dopo è stato annunciato come suo sostituto il viceministro dei trasporti Andrei Nikitin. L’edizione russa di Forbes cita fonti secondo cui la morte sarebbe avvenuta sabato o domenica, ben prima dell’annuncio del licenziamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it