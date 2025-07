Affitti brevi nuovi controlli anti furbetti con il Cruscotto comunale | cos’è e come funziona

Il settore degli affitti brevi si prepara a una svolta grazie al nuovo “Cruscotto Operatori Comunali”. Un innovativo strumento digitale messo a disposizione dal Ministero del Turismo per rafforzare i controlli e garantire maggiore trasparenza nel mercato. Con questa iniziativa, i Comuni avranno un alleato in più contro chi sfrutta le falle del sistema, contribuendo a un turismo più regolamentato e responsabile. Ma come funziona esattamente e quali sono i suoi vantaggi? Scopriamolo insieme.

Il Ministero del Turismo ha presentato un nuovo strumento pensato per aiutare i Comuni a monitorare gli affitti brevi e controllare meglio le strutture ricettive attive sul territorio. Si chiama “Cruscotto Operatori Comunali”.L’obiettivo dichiarato è chiaro: più trasparenza, più digitalizzazione, e – soprattutto – più armi contro i “furbetti” che affittano in nero o senza rispettare le regole. Ma cosa cambia davvero con questo nuovo strumento? E come funziona il Cruscotto? Cos’è e come funziona il Cruscotto comunale contro i furbetti degli affitti brevi. Il Cruscotto per gli Operatori Comunali è uno strumento digitale che funziona come una mappa interattiva, che consente agli operatori comunali di visualizzare la distribuzione geografica delle strutture ricettive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Affitti brevi, nuovi controlli “anti furbetti” con il Cruscotto comunale: cos’è e come funziona

In questa notizia si parla di: cruscotto - funziona - affitti - brevi

? "Due pesi, due misure" Il Presidente ANBBA Johnny Malerba è intervenuto su RaiNews24 – Filo Diretto Estate per fare chiarezza sul ricorso del Ministero dell’Interno contro la sentenza del TAR Lazio che ha riammesso il self check-in negli affitti brevi. «No Vai su Facebook

Affitti brevi, nuovi controlli “anti furbetti”, arriva il Cruscotto comunale: cos’è e come funziona; Affitti brevi, Santanchè lancia evoluzione BDSR: arriva il cruscotto per i Comuni |; CIN, operativo Cruscotto Operatori Comunali.

Affitti brevi, nuovi controlli “anti furbetti”, arriva il Cruscotto comunale: cos’è e come funziona - Arriva il Cruscotto comunale contro i furbetti degli affitti brevi: cos’è e come funzionano i controlli direttamente sul territorio e sulla base dell’intreccio dei dati. Scrive quifinanza.it

Controlli affitti brevi. Il nuovo cruscotto digitale in aiuto dei Comuni - Dal 23 giugno 2025 è entrato in funzione il Cruscotto Operatori Comunali all’interno della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Riporta msn.com