Meloni prenda esempio dalla Spagna Poche ore dopoBignami affonda Elly

Elly Schlein ha suggerito al governo Meloni di seguire l'esempio della Spagna per rilanciare l’economia, ma un imprevisto ha ribaltato le aspettative: poche ore dopo, Bruxelles ha tagliato 1,1 miliardi di euro dal PNRR spagnolo. Un colpo che mette in discussione le strategie e apre una riflessione su come affrontare le sfide economiche in maniera efficace e tempestiva.

Elly Schlein ha suggerito al governo Meloni di prendere esempio dalla Spagna per politiche economiche più efficaci, ma la sua proposta è stata smentita da un evento imprevisto. Poche ore dopo, Bruxelles ha tagliato 1,1 miliardi di euro dalla quinta rata del PNRR destinato alla Spagna, per il mancato rispetto di due riforme: 626 milioni per l’inadeguata indennizzazione dei precari pubblici e 500 milioni per la mancata approvazione dell’aumento delle tasse sul diesel. La notizia, riportata da El País, ha evidenziato le difficoltà di Madrid, smontando la narrazione della Spagna come modello virtuoso propugnato dalla sinistra italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Meloni prenda esempio dalla Spagna". Poche ore dopo...Bignami affonda Elly

Pnrr, Schlein millanta l'esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: "Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai" - Ogni volta che il Partito Democratico, con Elly Schlein, tenta di criticare l'attuale governo, il destino sembra smentirli con ironica precisione.

