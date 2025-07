Uno zerbino da buttare

In un mondo dove l'umorismo spazza via le ipocrisie, la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano di oggi ci invita a riflettere con ironia su figure politiche come Trump e Netanyahu. Un'istantanea satirica che smaschera le provocazioni e i paradossi della politica internazionale, dimostrando come l'umorismo possa essere un potente strumento di critica sociale. Perché, a volte, un semplice zerbino può nascondere un messaggio molto più profondo...

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #trump #netanyahu #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uno zerbino da buttare

