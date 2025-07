Sir Susa Vim Candellaro è team manager

Il ritorno di Davide Candellaro come team manager della Sir Susa Vim Perugia segna una nuova entusiasmante tappa per la squadra. Con la sua esperienza e passione, Candellaro si prepara a guidare con entusiasmo e dedizione, consolidando il legame tra passato e futuro. La sua presenza promette di rafforzare lo spirito di squadra e di portare nuovi successi. Perché, quando un campione decide di restare, il sogno diventa più vicino.

Le voci di una prosecuzione del rapporto erano circolate e la Sir Susa Vim Perugia lo ha confermato ieri. Il ruolo di team manager sarà affidato a Davide Candellaro (nella foto): "Obiettivamente non pensavo di appendere le ginocchiere al chiodo quest’anno, anche se comunque ero ben conscio che al massimo avrei potuto giocare un paio di stagioni. Se Perugia ti chiede di restare vuol dire che qualcosa di buono l’hai lasciato. Il team manager è la persona più vicino alla squadra, che si occupa di far stare bene i giocatori, di organizzare le trasferte e tutto quello che concerne il gruppo. Il fatto di essere stato un giocatore e un compagno, secondo me, è un punto a favore perché già conosco i ragazzi e so, o quantomeno penso di riuscire a intuire quali sono i bisogni della squadra". 🔗 Leggi su Lanazione.it