Traffico Roma del 08-07-2025 ore 08 | 30

Se vi trovate nel traffico di Roma alle 8:30 dell’08/07/2025, preparatevi a una mattinata movimentata. La Raccordo Anulare registra un’intensa congestione tra Casilina e lo svincolo per l’Appia, con rallentamenti sulla Prenestina e la Tiburtina. Traffico congestionato anche sulla Cassia bis, la Flaminia e la Salaria. È il momento di pianificare percorsi alternativi o partire prima per evitare stress e ritardi. Restate sintonizzati con Luceverde Roma per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma trovati dalla redazione traffico intenso sulla Raccordo Anulare ci sono i comandamenti in carreggiata interna dalla Casilina allo svincolo per l'appia in carreggiata esterna rallentamenti dalla Prenestina alla Tiburtina e proseguendo dalla Trionfale all'Aurelia incolonnamenti sulla Cassia bis da Castel dei ceveri al Raccordo stessa situazione sulla Flaminia la Salaria con code rispettivamente da due punti da Villa Spada la tangenziale est code poi sull'intero tratto Urbano della Roma L'Aquila verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale code per traffico da Largo Lanciani a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico e dalla Tiburtina a viale Castrense verso San Giovanni Attenzione La polizia locale Ci segnala un incidente in via Guido calza si tratta del tratto della statale 296 via della fa che collega Ostia Antica Isola Sacra ci sono dei rallentamenti incidente anche sulla via Ostiense con cuore tra via dei Cocchieri E via tessalonica verso San Paolo è aperta la Tuscolana precedente chiusa per un incidente all'intersezione con via del Quadraro per un avvallamento della sede stradale ancora chiuso un breve tratto di via della Balduina a ridosso di via Duccio Galimberti per l'esplosione del distributore di carburante di via dei Gordiani resta chiusa anche il tratto tra via Casilina e via Checco Durante e l'intera via Checco Durante mi ricordo infine che è in corso uno sciopero nazionale dei dipendenti delle ferrovie chiamato da Alcune sigle sindacali di base che fino alle 18 di oggi potrebbe avere impatti sulla circolazione comportare cancellazione totali e parziali di frecce e Intercity e treni regionali la lista dei garantiti Italo Trenitalia consultabile sui rispettivi siti fino alle 9 garantito il servizio dei treni regionali come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it