Asllani Inter arriva la decisione sul Betis Sivigia | volontà chiara nerazzurri spiazzati

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Una nuova complicazione si aggiunge ai piani dell’ Inter in vista della finestra di calciomercato estiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Betis Siviglia avrebbe manifestato interesse per Kristjan Asllani, giovane centrocampista albanese di proprietà dei nerazzurri. Tuttavia, sembra che Asllani non sia orientato ad accettare la destinazione spagnola, rendendo di fatto più difficile per l’Inter incassare dalla sua cessione, come sperato. Inter sperava nella cessione per fare cassa, ma Asllani resiste. 🔗 Leggi su Internews24.com