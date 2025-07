Trump invia le lettere dazi fino al 40% | la strategia dell’Ue

Se Donald Trump torna a usare le maniere dure sul fronte commerciale, il panorama globale si prepara a un nuovo capitolo di tensioni e alleanze inaspettate. Con dazi che arrivano fino al 40%, l’America sfida le regole tradizionali, forzando alleanze e scombinando gli equilibri. Un gioco di potere che potrebbe cambiare tutto: scopriamo insieme cosa ci attende in questa nuova fase di geopolitica ed economia internazionale.

Detto fatto. La nuova offensiva commerciale di Donald Trump è cominciata puntualissima ieri, prendendo forma con una serie di lettere ufficiali e dichiarazioni pubblicate sui social. Le sue mosse, che colpiscono decine di nazioni con dazi dell’ordine del 25–40% e puntano a ridisegnare gli equilibri del commercio globale, hanno innescato reazioni dure da Bruxelles a Rio de Janeiro, lasciando aperta la strada a negoziati serrati, scambi di accuse e un crescente nervosismo sui mercati. Il quadro che emerge, in termini spietatamente geopolitici, è quello di una sfida diplomatica ed economica che inciderà sui rapporti di forza internazionali, esponendo fragilità e obbligando a scelte come solo la realtà sa fare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump invia le lettere, dazi fino al 40%: la strategia dell’Ue

In questa notizia si parla di: trump - lettere - dazi - invia

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti - Donald Trump si prepara a rinviare i dazi, spostandoli dal 9 luglio al 1° agosto, una mossa che potrebbe alleggerire temporaneamente le tensioni commerciali.

Trump ha cominciato a inviare le sue lettere sui dazi, e ciò che segue è semplicemente folle. Non c’è altro modo onesto per descriverlo. Leggete con me: “Non verrà applicata alcun dazio se la Corea, o aziende coreane, decideranno di produrre o fabbricare b Vai su X

(Adnkronos) - Donald Trump si prepara ad incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu atteso oggi a Washington, sta per inviare le lettere ai partner commerciali nel braccio di ferro sui dazi e pianifica il viaggio in Texas colpito da una terribile alluvion Vai su Facebook

Trump comunica aumento dei dazi a 7 Paesi: quali sono; Casa Bianca: Trump firma oggi il rinvio dei dazi Ue al 1° agosto. Tariffe fino al 36% per altri paesi, 25% per Giappone e Corea del Sud; Mosse, lettere e dichiarazioni di Trump sui dazi, tutti i dettagli.

Trump invia lettere sui dazi a 7 Paesi: Ue e Italia fiduciose in accordo entro 9 luglio - Trump come promesso ha confermato l'avvio dei dazi ad almeno due Paesi questo lunedì, si tratta di Giappone e Corea del Sud. Da msn.com

Dazi, Trump invia le lettere: per Giappone e Corea al 25%. Rinvio al primo agosto - Il presidente Usa, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth due lettere inviate a Giappone e Corea del Sud a proposito dei dazi, in cui si annuncia ... Come scrive msn.com