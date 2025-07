Baseball Paganelli a una sola vittoria da playoff e primo posto E un giovane gialloblù è argento europeo in azzurro

La Paganelli Modena si avvicina a passi da gigante ai playoff dello scudetto, con una sola vittoria che la distanzia dal primo posto e una giovane promessa gialloblù che brilla in campo europeo. La recente vittoria contro Torre Pedrera ha rafforzato le speranze, mentre il weekend promette emozioni decisive: un passo avanti verso la gloria, con il sogno di conquistare il massimo trofeo nazionale. La posta in gioco è alta, e tutto può succedere — l’attesa è ormai finita, e il futuro si scrive sui diamanti.

La Paganelli Modena vede i play off scudetto sempre più vicini. Nella scorsa giornata di Serie A, la vittoria di gara uno col Torre Pedrera a Rimini vale tanto oro quanto pesa, mentre gara due non si è giocata, causa diluvio, ed è stata rinviata a data da destinarsi. Ora il quadro delle pretendenti è chiaro e di facile lettura: se Modena uscirà vincente, almeno una volta, con la Fiorentina questo fine settimana (le due gare si giocheranno sabato 12 al Torri), salirà a 13 vittorie e 5 sconfitte, con i rivali dell’Athletics fermi 13 vittorie e 7 stop, davanti alla Fiorentina (oggi 10 vinte, 8 perse) e così, conti alla mano, con almeno una vittoria otterrebbe la qualificazione ai playoff, dove è già qualificato l’Athletics. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. Paganelli a una sola vittoria da playoff e primo posto. E un giovane gialloblù è argento europeo in azzurro

In questa notizia si parla di: paganelli - vittoria - baseball - sola

Modena supera Rimini in una maratona di baseball: vittoria sofferta per Paganelli - Modena conquista una vittoria combattuta contro Rimini nella maratona di baseball, conclusa 8-5. Una sfida intensa, decisa anche grazie all’ottima prestazione di Paganelli.

Baseball. Paganelli a una sola vittoria da playoff e primo posto. E un giovane gialloblù è argento europeo in azzurro.

Baseball. La Paganelli va a Rimini contro il Torre Pedrera. Servono due vittorie per avvicinare i playoff - È il momento della verità per la Paganelli Modena in corsa per il grande sogno playoff scudetto. msn.com scrive

Modena supera Rimini in una maratona di baseball: vittoria sofferta per Paganelli - MSN - Modena che non gestisce il vantaggio, come solo le grandi squadre sanno fare. Da msn.com