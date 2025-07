Serie D Pistoiese altre due conferme Biennali per Cuomo e Baragli

La Pistoiese conferma il suo impegno nel costruire un team solido e ambizioso, rinnovando la fiducia a due pilastri come Andrea Baragli e Raffaele Cuomo. I loro contratti biennali testimoniano la volontà di rafforzare il reparto centrale e difensivo, garantendo continuità e esperienza all’interno della rosa arancione. Nella stagione 24/25, Cuomo ha messo a referto diciassette presenze e...

Proseguono gli annunci orange. Andrea Baragli e Raffaele Cuomo vestiranno la maglia della Pistoiese per le prossime due stagioni. La società arancione ha infatti annunciato la sottoscrizione di un contratto biennale da parte del centrocampista classe 2007 e del difensore classe 2006, entrambi confermati dopo aver difeso i colori dell’Olandesina anche nello scorso campionato. Nella stagione 2425, Cuomo ha messo a referto diciassette presenze e un gol, molto pesante contro il Ravenna, disimpegnandosi sia come centrale nel terzetto difensivo che come esterno di fascia nei cinque di centrocampo. Una duttilità che il giovane nativo di Pistoia ha con sé grazie all’esperienza maturata nel nel settore giovanile della Fiorentina, in cui è stato anche capitano della formazione Under 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Pistoiese, altre due conferme. Biennali per Cuomo e Baragli

