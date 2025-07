La Vbs punta lo scudetto Ingaggiato Bernardo Lopes

La VBS punta allo scudetto con l’ingaggio di Bernardo Lopes, un colpo importante per alzare l’asticella. Intanto, il trionfo alla Coppa Italia Under 20 della Farmaè Viareggio Beach Soccer continua a risuonare, con festa meritatissima al Flora Beach Village. Dopo un’epica rimonta in finale contro Pisa, la squadra guidata da Marco Pacini e Lelio Biancalana ha dimostrato di essere una vera forza del panorama. La stagione promette grandi emozioni: restate con noi per scoprire i prossimi capitoli di questa avventura entusiasmante.

Mentre ancora è fortissimo l'eco del trionfo in Coppa Italia Under 20 della Farmaè Viareggio Beach Soccer (che ogni anno ha sempre messo qualcosa in bacheca) con la squadra allenata da Marco Pacini e da Lelio Biancalana che è stata festeggiata da tutta la società e dai tifosi domenica sera al Flora Beach Village sul lungomolo dopo l'impresa di San Benedetto del Tronto (la finale contro Pisa è stata vinta 5-4 in rimonta dopo esser stati sotto 4-1 a pochi minuti dalla fine, trascinati dai due fortissimi classe 2005: capitan Matteo Santini e bomber Tommaso Belluomini), ecco che la prima squadra si rinforza ulteriormente con l'arrivo del portoghese Bernardo Lopes.

