Incontro Trump-Netanyahu il primo | Priorità è fine guerra a Gaza ' Bibi' la spara | Candido tycoon al Nobel per la pace - VIDEO

L'incontro tra Trump e Netanyahu ha acceso i riflettori su un possibile punto di svolta nel conflitto a Gaza, con l’obiettivo dichiarato di favorire la fine della guerra. Tra tensioni e speranze, i leader hanno discusso anche di un controverso piano di ricollocazione dei palestinesi, sollevando reazioni contrastanti. In un contesto politico sempre più complesso, il futuro di questa regione rimane incerto e carico di sfide.

L'incontro ha avuto anche lo scopo di parlare del piano di ricollocazione dei 2,2 milioni di palestinesi della Striscia, anticipato dal Giornale d'Italia che è venuto in possesso di un documento dell'Institute of Zionist Strategies del 2017 L'incontro tra Trump e Netanyahu è alla fine andato.

