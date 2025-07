Volley Nations League l’Italia ad Apeldoorn per chiudere imbattuta | quattro sfide prima delle Finals

L’Italia femminile di volley si prepara ad affrontare un entusiasmante rush finale nella Volleyball Nations League 2025. Con otto vittorie consecutive e una serie di 23 successi ufficiali, le azzurre sono determinate a chiudere imbattute le fasi preliminari. Dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn, sfideranno Belgio, Serbia, Turchia e Olanda: quattro partite in cinque giorni che potrebbero segnare il loro cammino verso le Finals. La sfida è lanciata!

