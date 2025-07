il friulano sfiora il successo nella tappa delle cadute oggi amiens rouen milan due centimetri dalla gloria la volata con beffa di merlier

Il ciclismo italiano si ferma a due centimetri dalla storia al Tour de France, con Jonathan Milan protagonista di uno sprint emozionante ad Amiens-Rouen. La vittoria sfuma di un soffio, ma il suo straordinario coraggio riaccende la speranza di riacciuffare il digiuno lungo 109 tappe. È un momento di pura adrenalina, dove ogni dettaglio fa la differenza tra gloria e delusione, dimostrando che nel ciclismo tutto è scritto nel cuore e nei sogni.

Un paio di centimetri, non di più: è la distanza che separa il ciclismo italiano dalla fine del digiuno al Tour, adesso lungo 109 tappe. Ci va vicino, vicinissimo Jonathan Milan (foto), in uno sprint ristretto a una trentina di uomini dopo una caduta a tre chilometri dall’arrivo: se al friulano non basta far tutto bene nonostante un trenino non proprio impeccabile è perché Tim Merlier, belga di 32 anni che in stagione conta già undici centri e in Francia aveva già vinto due anni fa, ne ha un pizzico di più. E lo rimonta. "Non posso essere del tutto felice, puntavo alla vittoria: ci sono andato vicino, continuerò a provarci", racconta il nostro Jonny, consolandosi con la maglia verde della classifica a punti, uno dei suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net