L’ureaplasma urealyticum può mettere a rischio la fertilità?

Se hai scoperto di avere un ureaplasma urealyticum, è naturale preoccuparsi per il futuro e la possibilità di concepire un figlio. Questa infezione può influire sulla fertilità se non trattata adeguatamente, ma con le cure giuste, il rischio può essere ridotto significativamente. È importante seguire attentamente le indicazioni del medico e monitorare la situazione. Ricorda: la prevenzione e la cura tempestiva sono le chiavi per preservare il tuo sogno di diventare mamma.

Buongiorno ho fatto un prelievo uretrale perché avevo spesso fastidi e bruciori. È venuto fuori un ureaplasma urealyticum. È grave per la fertilità? Ho 32 anni e vorrei un bambino. La ginecologa mi ha dato una cura, ma sono comunque preoccupata per il futuro. Grazie mille

