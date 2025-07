Nuove Indicazioni nazionali primo ciclo valide dal 2026 27 | Le conoscenze al pari delle competenze tornano al centro del processo formativo

Le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo scolastico, in vigore dal 2026-2027, segnano una svolta importante nel sistema educativo italiano. Con un focus rinnovato su conoscenze e competenze, il percorso formativo diventa più equilibrato e orientato allo sviluppo completo degli studenti. Dopo un accurato lavoro di consultazione e revisione, il documento è ora in attesa del via libera del Consiglio di Stato, che sancirà un nuovo step per l’innovazione educativa nel nostro Paese.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha completato l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Dopo una fase di consultazione, il testo definitivo è stato redatto tenendo conto, dicono dal Ministero, delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi). Il documento sarĂ ora trasmesso al Consiglio di Stato, che dovrĂ esprimere il proprio parere.

