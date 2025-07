vuelle tutti sotto esame coach compreso

Ieri pomeriggio, davanti all’ufficio di Alessandro Dalla Salda, si formava la fila dello staff, pronto a sottoporsi all’esame più difficile: una valutazione completa e senza sconti. Coach e squadra sono sotto scrutinio, mentre decisioni cruciali vanno oltre i semplici contratti. La situazione è in evoluzione e niente è deciso: il futuro della Vuelle si gioca in queste ore di incertezza.

Ieri pomeriggio c’era la fila davanti all’ufficio di Alessandro Dalla Salda che ha cominciato ad incontrare lo staff tecnico e sanitario della Vuelle, ovvero gli uomini di campo, il cosiddetto ’gruppo squadra’ come viene definito nei tempi moderni. In questi giorni verranno fatte delle valutazioni e quindi prese le decisioni. Niente appare scontato. La frase "ci sono delle decisioni che vanno oltre i contratti" pronunciata dal nuovo amministratore delegato in conferenza stampa, in risposta alla domanda che riguardava coach Spiro Leka, ha fatto alzare le antenne a tutti. Cosa si sono detti ieri sera, quando il coach è entrato in ufficio, al momento lo sanno solo loro due, ma tutti gli scenari sono aperti, anche se Leka ha un contratto "1+1" che lo lega alla Vuelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it