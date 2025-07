Cobolli show una vittoria triste per Sinner

Nel cuore di un match drammatico, Sinner incassa una sconfitta amara, quasi come una vittoria triste. La sua lotta contro il dolore e le sfide mentali si intreccia con la durezza del campo, regalando un incipit da brivido tra i ricami di Dimitrov. Una partita che diventa un calvario per il numero 1 del mondo, rivelando come anche i grandi campioni siano vulnerabili di fronte alle avversità. Eppure, ogni caduta apre nuove prospettive di rinascita.

"Non mi sento un vincitore". La caduta, il dolore, e l’Incipit da brivido tra i ricami di Dimitrov e poi ancora il dolore. Sinner perde il servizio per la prima volta dall’inizio del torneo contro il bulgaro dal bel tennis. E’ il termometro di una gara che per il numero 1 del mondo è come un calvario. Una partita in cui Jannik si trova sotto due set a zero dopo essersi fatto male dopo un volo a terra, il gomito, che lo tormenta per tutto il tempo. Un match in cui sembrava spacciato davanti a un Dimitrov in una forma da alieno, fino a quando il fisico del bulgaro ha presentato il conto: un dolore lancinante al pettorale, fortissimo e il ritiro in lacrime, quinta volta consecutiva per lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cobolli show, una vittoria triste per Sinner

