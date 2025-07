L' euro è in rialzo sul dollaro a 1,1737

L'euro si mostra in netta ripresa rispetto al dollaro e allo yen, trainato dall'incertezza sui dazi e dalle trattative USA-Ue. Con un aumento dello 0,24% sul dollaro e dello 0,26% sullo yen, la moneta unica si posiziona a 1,1737, segnando un nuovo trend positivo. Questa dinamica riflette la complessità degli scenari economici globali e le attese di una stabilizzazione futura, rendendo il mercato sempre più interessante per investitori e analisti.

Dopo l'ennesimo annuncio di Donald Trump sui dazi, mentre sono ancora in corso le trattative Usa-Ue, questa mattina l' euro è di nuovo in rialzo sul dollaro. La moneta unica è scambiata a 1,1737 e segna +0,24%. Segno più anche nei confronti dello yen: l'euro ne vale 171,48 (+0,26%).

Il dollaro arretra dopo Moody's, l'euro sale a 1,1195 - Il dollaro si indebolisce sui mercati internazionali dopo il downgrade del debito USA da parte di Moody's, mentre l'euro beneficia della situazione e si rafforza, salendo a 1,1195 dollari (+0,29%).

