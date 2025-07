Ederson Inter ora il super colpo è possibile | svelato il piano serviranno queste cessioni

L’Inter punta forte su Ederson, il talentuoso centrocampista dell’Atalanta, come rinforzo chiave per la prossima stagione. Dopo aver delineato il piano strategico, il club nerazzurro si prepara a mettere in atto una serie di cessioni mirate per finanziare l’operazione e assicurarsi il talento brasiliano. Tutti i dettagli di questa operazione sono ancora da definire, ma il colpo sembra ormai imminente: la sessione di mercato potrebbe riservare sorprese emozionanti.

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell'Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. L' Inter ha ormai deciso quale sarà l'obiettivo per il centrocampo della prossima stagione: Ederson, il dinamico brasiliano dell' Atalanta, è diventato la priorità assoluta per il reparto di Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha individuato nel centrocampista della Dea il rinforzo ideale per dare un ulteriore valore alla mediana, ma l'operazione si presenta tutt'altro che semplice. L'Inter pronta a vendere per puntare su Ederson.

