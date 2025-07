Il prezzo dell' oro è poco mosso spot a 3.333 dollari

Il prezzo dell’oro si mantiene stabile questa mattina, con un lieve calo dello 0,09% a 3.333,6 dollari l’oncia. In un mercato spesso imprevedibile, questa relativa calma può rappresentare un'opportunità per gli investitori che cercano sicurezza e stabilità. Resta da vedere come evolverà il metallo giallo nelle prossime ore, ma intanto, il suo sguardo rimane puntato su fondamentali solidi e di lungo termine.

E' poco mosso questa mattina il prezzo spot dell'oro. Il metallo con consegna immediata vale 3.333,6 dollari l'oncia e segna un quasi impercettibile -0,09%.

