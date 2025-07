Russia | l’ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit trovato morto

La tragica scomparsa di Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti russo, ha sconvolto l'intera nazione. Trovato morto poche ore dopo la rimozione dall’incarico, il suo inquietante destino apre un dibattito su potere e pressioni politiche in Russia. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla stabilità e le ombre del sistema politico. La vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando il mondo intero a riflettere sulle sue implicazioni.

In Russia, l'ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit trovato morto: si sarebbe suicidato poche ore dopo esser stato rimosso dal presidente Putin. Russia: l'ex ministro dei Trasporti Starovoit trovato morto L'ex ministro dei Trasporti russo Roman Starovoit è stato trovato morto, apparentemente in un suicidio, poche ore dopo che il Cremlino aveva annunciato all'improvviso che .

Roman Starovoit, il ministro dei Trasporti russo rimosso oggi dal presidente Vladimir Putin, è stato trovato morto in un parco di Odintsovo, nella regione di Mosca. Accanto al suo cadavere è stata ritrovata una pistola Makarov. Svetlana Petrenko, rappresentant Vai su Facebook

È stato trovato morto nella sua auto Roman Starovoit, appena rimosso dall'incarico di ministro dei trasporti della Federazione russa e in precedenza governatore del Kursk. Per il Cremlino si tratta di un suicidio Vai su X

