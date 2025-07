Sinner a Wimbledon il fiato resta sospeso Serata storta e dolore al gomito

Jannik Sinner arriva ai quarti di Wimbledon tra luci e ombre: una serata complicata, segnata da un infortunio al gomito e da una prestazione altalenante. Nonostante la vittoria, il timore per il dolore e le incognite sulla sua condizione rendono questa impresa ancora più difficile da interpretare. La sua tenacia e determinazione saranno messe alla prova nelle prossime sfide. Riuscirà Sinner a superare questo momento difficile e a lasciare il segno sui campi londinesi?

Non è stata la serata che Jannik Sinner immaginava. Il numero uno del mondo è nei quarti di finale di Wimbledon, ma la serata è stata davvero storta. Il dramma di Grigor Dimitrov, dominante per due set prima dell’infortunio, ha salvato Sinner a cui però restano dubbi per la prestazione e il timore per il dolore al gomito destro, procurato in una scivolata a inizio match che lo ha costretto a un “medical time out”. “C’è un po’ di preoccupazione – ha ammesso a fine partita – sarà fondamentale vedere come mi sveglio domattina. Poi faremo un check più approfondito”. Il fastidio, seppur non devastante, ha inciso: “L’ho sentito soprattutto sul servizio e sul rovescio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner a Wimbledon, il fiato resta sospeso. "Serata storta e dolore al gomito"

In questa notizia si parla di: sinner - serata - wimbledon - storta

Sognando… Ballando con le Stelle: Totti e ospiti, serata in ritardo per Sinner-Paul - Stasera, venerdì 16 maggio, torna l'emozione di "Sognando… Ballando con le Stelle", trasmesso in diretta dall'auditorium Rai del Foro Italico.

#SINNER RIMANI SEDUTO NON PASSEGGIARE POTRESTI PRENDERE UNA STORTA, STASERA NON È SERATA! #Wimbledon Vai su X

Stasera a Wimbledon abbiamo assistito a qualcosa di assurdo. Il nostro numero 1 al Mondo, Jannik Sinner, era sotto per 0-2 negli ottavi di finale contro Dimitrov e con un dolore ad un gomito per una caduta. Sembrava ad un passo dall’eliminazione, ma ad un Vai su Facebook

Sinner a Wimbledon, il fiato resta sospeso. Serata storta e dolore al gomito; Roland Garros, Musetti Rune in streaming gratis? Guarda il match in diretta; Us Open, Djokovic va ko, Musetti eliminato da Nakashima. Stasera torna Sinner.

Sinner a Wimbledon, il fiato resta sospeso. "Serata storta e dolore al gomito" - Il numero uno del mondo è nei quarti di finale di Wimbledon, ma la serata è stata davvero storta. Secondo ilgiornale.it

Sinner salvato dal ritiro Dimitrov in lacrime a Wimbledon: Jannik avanza mentre era sotto 2-0 - Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, che aveva vinto i primi due set ... Si legge su fanpage.it