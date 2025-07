Un altro acquisto granata Il centrocampista Pietrelli

Un altro talento si aggiunge alla famiglia granata: Riccardo Pietrelli, giovane centrocampista under nato nel 2003, arricchisce il nostro organico. Dopo esperienze tra Serie D e Serie C, il suo spirito combattivo e la sua freschezza portano nuove energie alla squadra. Con questa acquisizione, il nostro progetto cresce e si rafforza, pronti a scrivere insieme nuovi capitoli di successo nel calcio italiano.

La famiglia granata si allarga. Ieri il club ha ufficializzato un altro colpo. Si tratta di Riccardo Pietrelli, centrocampista centrale nato il 5 gennaio 2003, quindi un under. Nella stagione da poco conclusa si è diviso tra Corticella, squadra di Serie D di un quartiere di Bologna, e Pergolettese, formazione del girone A di Serie C che ha chiuso il campionato al 14° posto, collezionando complessivamente 5 presenze. Con la maglia del Corticella ha giocato le prime 11 partite della stagione, di cui una sola da titolare (Corticella-San Marino 2-0 alla 3a giornata), due volte è subentrato e le altre otto volte non è stato convocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un altro acquisto granata. Il centrocampista Pietrelli

In questa notizia si parla di: altro - granata - centrocampista - pietrelli

Fano, altro colpo: preso l’ex Alma. Malshi è granata - Il Fano si prepara a rafforzare ancora una volta il proprio organico, chiudendo un colpo importante: Dedjon Malshi.

Another purchase for the Granata. The midfielder Pietrelli; Volto nuovo in casa Pontedera: a centrocampo arriva Pietrelli. Annuale con opzione.

Un altro acquisto granata. Il centrocampista Pietrelli - Nella scorsa stagione ha giocato nel Corticella per poi passare alla Pergolettese. Da msn.com

Juventus: la sorprendente ascesa di Alessandro Pietrelli, ecco chi è - MSN - Oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, questo momento speciale è arrivato per Alessandro Pietrelli, centrocampista della ... Riporta msn.com