Sport in tv oggi martedì 8 luglio | quarta tappa del Tour de France via ai quarti a Wimbledon

Sport in tv oggi martedì 8 luglio: in campo Alcaraz nei quarti di finale di Wimbledon, quarta tappa del Tour de France e terza del Giro d’Italia femminile Giornata di grandi appuntamenti quella di oggi, martedì 8 luglio, per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Continuano i grandi appuntamenti che entrano nella fase calda, com’è nella tradizione del mese di luglio. E così anche oggi, per tutti gli appassionati di sport, non c’è certo da annoiarsi. Si parte con il Tour de France e la quarta tappa della Grand Boucle, in Italia invece al via la terza tappa del Giro d’Italia femminile. Le due ruote terranno impegnati per gran parte del pomeriggio ma c’è anche Wimbledon che è un appuntamento imperdibile. 🔗 Leggi su Sportface.it