Max Allegri prende lo Spezia come esempio | Ha sfiorato la B con un solo giocatore in più

Max Allegri cita lo Spezia come esempio di resilienza, evidenziando come una sola giocatore abbia sfiorato la Serie B. Questa settimana cruciale in casa aquilotti segna il passaggio tra arrivi, partenze e il ritiro di Santa Cristina. Con circa trenta tesserati pronti alle visite mediche, il team si prepara a rinascere, puntando tutto sulla riattivazione muscolare e tecnica. Un percorso che potrebbe portare i liguri a stupire ancora.

Settimana cruciale, in casa Spezia, tra arrivi, partenze e convocazioni per il ritiro di Santa Cristina. Tra sette giorni i tesserati aquilotti, più o meno una trentina, sosterranno le visite mediche pre-ritiro, per poi ritrovarsi a Follo per la riattivazione muscolare e tecnica. Nell’ordine: i portieri Sarr, Mascardi, Leonardo, Crespi; i difensori Wisniewski, Hristov, Mateju, Benvenuto, Serpe, Giorgeschi, Aurelio, Vignali (alle prese con la riabilitazione), Baldetti, Cugnata, Moutinho; i centrocampisti Esposito, Nagy, Bandinelli, Djankpata, Corradini (Juve Stabia e Catanzaro lo seguono), Cassata, Zurkowski, Candelari; gli attaccanti Lapadula (per il trasferimento al Bari chiede un biennale), Di Serio, Soleri, Colak, Antonucci, Verde, Di Giorgio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Max Allegri prende lo Spezia come esempio: "Ha sfiorato la B con un solo giocatore in più"

In questa notizia si parla di: spezia - allegri - prende - esempio

Max Allegri prende lo Spezia come esempio: Ha sfiorato la B con un solo giocatore in più; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.

Max Allegri prende lo Spezia come esempio: "Ha sfiorato la B con un solo giocatore in più" - Il tecnico del Milan ha sottolineato la metamorfosi della squadra da un campionato all’altro. Segnala sport.quotidiano.net

Max Allegri takes Spezia as an example: "They came close to Serie B with just one more player" - The Milan coach highlighted the team's metamorphosis from one championship to another. Secondo sport.quotidiano.net