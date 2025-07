Alluvione Texas morti sono più di 100

L'alluvione in Texas si trasforma in una tragedia di proporzioni sempre maggiori, con oltre 104 vittime accertate, tra cui molte giovani vite innocenti. Le immagini di bambine sorprese nel sonno e travolte dal fango del Mystic Camp scuotono il cuore di tutto il paese. La crisi si amplia, richiedendo un immediato intervento e una riflessione sulla sicurezza e la preparazione ai disastri naturali.

8.32 Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni che venerdì in Texas hanno colpito 6 contee, quella di Kerr più pesantemente. Accertati fnora 104 morti, di cui 84 -56 adulti e 28 bambini- nella contea di Kerr. Sorprese nel sonno e travolte dal fango le bambine del campo estivo Mystic Camp. Con loro hanno perso la vita anche un'animatrice e il direttore che le aveva soccorse dopo l'improvvisa piena del fiume Guadalupe. Trump ha dichiarato lo stato di 'grave disastro' e sarà in Texas venerdì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Alluvione in Texas, sale il bilancio delle vittime: almeno 82 morti tra cui 27 bimbe e staff del campo estivo - Particolarmente colpita Kerr County, dove sono morti 28 bambini di un campo estivo. Come scrive msn.com

