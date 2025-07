Martin è il secondo ceco della storia del Bfc Vitik è già sulle orme di Krejcì Ma per lasciare il segno

Martin Vitik, il secondo ceco a vestire la maglia rossoblù, si sta affermando come protagonista indiscusso del Bologna FC. Con un tatuaggio dedicato a Nettuno e un sorriso contagioso, il giovane difensore vuole lasciare il segno e dimostrare tutto il suo valore, prendendosi con forza il reparto più delicato della squadra. A soli 22 anni, la sua esperienza e leadership sono destinate a scrivere pagine importanti nel futuro del club.

Quel tatuaggio con il Nettuno stampato sul braccio e il sorriso mostrato alle camere social a voler prendersi con forza il Bologna, specialmente la difesa, da anni suo reparto di competenza. Martin Vitik, il secondo giocatore ceco dell’ultracentenaria storia rossoblù, ha i connotati da leader, vero, e non potrebbe essere altrimenti se alle spalle, a soli 22 anni, hai già quasi 200 presenze da professionista, 28 delle quali tra Champions, Europa e Conference League. Mica favole. E poi era destino che uno così, anche se a sua insaputa, ma con uno dei simboli più significativi della nostra città inciso sulla pelle, cogliesse al volo l’opportunità di rappresentarla, in Italia e nel continente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Martin è il secondo ceco della storia del Bfc. Vitik è già sulle orme di Krejcì. Ma per lasciare il segno

In questa notizia si parla di: martin - secondo - ceco - storia

Star trek: discovery e il futuro di burnham secondo sonequa martin-green - La conclusione di Star Trek: Discovery segna una svolta epocale per il franchise e per Michael Burnham, interpretata da Sonequa Martin-Green.

Escluso Diego Armando Maradona, Kevin De Bruyne è il più grande acquisto della storia del Napoli secondo voi Vai su Facebook

Martin is the second Czech in the history of Bfc. Vitik is already following in Krejcì's footsteps. But to leave his mark; IL NUOVO MURO DI BOLOGNA; Calciomercato rossoblù: preso Vitik dallo Sparta Praga.

Martin è il secondo ceco della storia del Bfc. Vitik è già sulle orme di Krejcì. Ma per lasciare il segno - Quel tatuaggio con il Nettuno stampato sul braccio e il sorriso mostrato alle camere social a voler prendersi con ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Fisicità e vizio del gol: chi è Martin Vitik, figlio di Praga pronto a prendersi il Bologna - Il nuovo volto difensivo del Bologna porta il nome di Martin Vitik, centrale ceco classe 2003 proveniente dallo Sparta Praga ... Come scrive gianlucadimarzio.com