Gaza Netanyahu a cena con Trump candida il tycoon al Nobel per la pace Il presidente Usa | Hamas vuole la tregua

In un contesto di tensioni e negoziati delicati, Netanyahu si riunisce con Trump a cena, proponendo il tycoon come candidato al Nobel per la pace. Mentre il presidente USA afferma che Hamas desidera una tregua, il tentativo di mediazione si fa strada tra accuse e speranze di stabilità nella regione. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete che possano portare a una vera pace.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Netanyahu a cena alla Casa Bianca, Trump preme per la pace a Gaza. E Bibi lo candida al Nobel

L'obiettivo di Netanyahu non è Gaza. Siamo noi. La Cisgiordania è occupata da Israele in violazione del diritto internazionale. Invasa militarmente da decenni. Gli occupanti impongono alla popolazione civile la legge militare, con arresti che non passano da tr

Netanyahu a cena da Trump, 'ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace'; Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Oggi l'incontro tra Netanyahu e il vice presidente Usa JD Vance; Cena alla Casa Bianca, Trump a Netanyahu: "Basta guerra a Gaza". E Bibi lo candida al Nobel.

Il Pressing. Trump spinge Netanyahu alla tregua, lui lo candida al Nobel - Ma il premier israeliano frena: "Israele manterrà ...

Netanyahu alla Casa Bianca, cena con Trump: arriva una proposta inattesa