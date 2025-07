Mercato Colombi all’Entella | primo addio di una lunga serie?

In un mercato colmi di incertezze e tensioni, il primo addio all’Entella segna l’inizio di una lunga serie di sfide emozionanti. Le ore di attesa si intrecciano con speranze tiepide, mentre a Campobasso nessuno si muove nel giorno cruciale per il Rimini. Stipendi, fornitori e giocatori attendono risposte concrete, alimentando un clima di crescente sfiducia. Ma i protagonisti sono pronti a dimostrare che, anche nei momenti difficili, la passione può fare la differenza.

Ore di attesa e di tiepida speranza. Ma da Campobasso nessuno batte un colpo nel primo giorno della settimana decisiva per il Rimini. Ci sono stipendi da pagare, proprio come fornitori e collaboratori da rassicurare. E ogni giorno che passa diventa sempre più difficile credere alle parole che la presidente Di Salvo ha messo nero su bianco qualche giorno fa. Poca fiducia ce l'hanno i tifosi, ma anche i giocatori. Che aspettano di essere stipendiati, ma anche di capire che fine farà il club che fino a qualche mese fa credevano più che solido. Le sue valutazioni le ha fatte Simone Colombi (nella foto con il direttore sportivo dell'Entella, Matteo Superbi ).

