E’ Giada Federici la dama di Solestà | Non vedo l’ora

Una ragazza che vive nel sestiere e per il sestiere". Con queste parole, ieri, il caposestiere di Porta Solestà Andrea Mancini ha presentato la dama di luglio, che sabato sera impreziosirà con tutto il suo fascino il corteo gialloblù nella Quintana dedicata alla Madonna della Pace. Si tratta della 33enne Giada Federici, laureata in psicologia e responsabile commerciale alla Manpower. Sposata con Federico Mannocchi, storico tamburino, appartiene a una famiglia legatissima al sestiere. Basti pensare al fatto, ad esempio, che il padre sfilerà come nobile, mentre il fratello è sbandieratore e la cognata suona la chiarina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it