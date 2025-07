Rbr, ora spunta Denegri. C’è l’offerta al giocatore. Grande va verso Avellino.

RBR si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante: dopo aver messo nel mirino il grande colpo, ora punta su Davide Denegri, talento di Tortona, per rafforzare la propria rosa e avvicinarsi ancora di più all’obiettivo Serie A. Una trattativa che ha richiesto tempo, impegno e strategie mirate, ma la strada verso il successo è ormai tracciata. Sono ...

Rimini continua la caccia al grande colpo. Ed è Davide Denegri l’uomo scelto da Rbr per scalare un altro gradino in un percorso di crescita che ha, sullo sfondo, l’obiettivo Serie A ben chiaro. Dopo giorni frenetici, ma sempre con in testa l’idea di mettere a segno un acquisto di caratura superiore, la dirigenza biancorossa è arrivata al 27enne di Tortona e ora è in attesa di una risposta all’offerta fatta. Il percorso è stato tortuoso, ma sono semplicemente le vie del mercato estivo a risultare accidentate. Rbr era a un passo da Moretti, che dopo qualche riflessione ha optato per rimanere in Serie A e andare a Trieste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net